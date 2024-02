Transfernieuws en Transfergeruchten 01/02: Cuypers - Mangala - Nusa - Slimani - Bassette

KAA Gent zag deze winter Fofana en Orban naar Lyon vertrekken. Ondertussen trekt ook Orel Mangala naar het zuiden van Frankrijk in de missie redding voor de Franse club. De deal moet op donderdag rondkomen. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Cuypers - Mangala - Nusa - Slimani - Bassette

BAM: KV Mechelen haalt uit en kiest voor doelpunten van oude bekende in JPL

KV Mechelen heeft dan toch zijn gedroomde transfer beet. Islam Slimani is officieel een Kakker en zet zo de Transfer Deadline Day goed in voor de Mechelaars. We kennen de aanvaller nog van bij RSC Anderlecht. (Lees meer)

'KAA Gent speelt opnieuw sterkhouder kwijt voor recordbedrag, maar heeft nog een hele ferme voorwaarde'

Hugo Cuypers gaat een nieuwe stap zetten in zijn carrière. En op die manier zal hij ook meteen bij de absolute toptransfers in de MLS gaan horen, terwijl Gent opnieuw miljoenen mag bijschrijven. Maar er is wel nog een ferme voorwaarde. (Lees meer)

Deadline Day levert op: 'Knoop omtrent Nusa doorgehakt'

De jackpot leek helemaal binnen voor Club Brugge. De deal voor Antonio Nusa lijkt nu toch af te springen. (Lees meer)