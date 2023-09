Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Hazard - Raman - van de Beek - Idrissi - Alzate - Reine-Adelaide - Sydorchuk - Lissens

Westerlo kondigde gisteren aan dat ze Sergiy Sydorchuk naar het Kuipje halen. Een toptransfer voor de Kempenaren, want de 32-jarige Oekraïner is niet de eerste de beste. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 06/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hazard - Raman - van de Beek - Idrissi - Alzate - Reine-Adelaide - Sydorchuk - Lissens

Nog een topper voor Antwerp? Nederlander wordt in verband gebracht met 'last minute transfer' naar Great Old

Zien we vandaag nog een Nederlander neerstrijken bij Antwerp? Er wordt bij The Great Old altijd uitgekeken naar opportuniteiten en mogelijk is Donny van de Beek er zo eentje. De Nederlandse international zit op een zijspoor bij Manchester United. (Lees meer)

Nog een topper op weg naar België: Textor gaat speler die in 2019 nog 25 miljoen kostte bij RWDM stallen

RWDM gaat zich vandaag nog gevoelig versterken. Er is een winger onderweg die heel mooie adelbrieven kan voorleggen. Jeff Reine-Adélaïde komt op huurbasis over van Olympique Lyon. (Lees meer)

D-day voor Hazard: Anderlecht zet druk en Thorgan heeft amper alternatieven

Sinds zondag uitlekte dat Anderlecht interesse toont in Thorgan Hazard is er al veel gebeurd. Er gingen heel wat telefoontjes over en weer tussen Neerpede en Dortmund. De verwachting is wel dat het vandaag in orde komt. (Lees meer)

Standard wil transfermercato sterk eindigen en gaat dan toch voor straffe transfer

Standard had duidelijk nood aan een kwaliteitsinjectie en die komt er dus ook. Na Moussa Djenepo hebben ze hun vizier nu gericht op de terugkeer van Steven Alzate. (Lees meer)

De beslissing is gevallen: hier tekent Benito Raman vandaag

Anderlecht heeft nog een drukke dag voor de boeg. Er moeten nog wat jongens vertrekken en er is nog inkomende activiteit. Voor Benito Raman valt vandaag de beslissing, hij gaat voor STVV spelen (Lees meer)

Dan toch nog een flankaanvaller voor Anderlecht vandaag (of deze week)? Nederlandse Marokkaan duidelijk in beeld

De koopwoede van Anderlecht is blijkbaar niet te temperen. Nadat ze gisteren Kasper Schmeichel binnenhaalden als extra doelman en nog in onderhandeling zijn met Thorgan Hazard is er ook nog een extra flankspeler in beeld. (Lees meer)